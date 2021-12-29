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Определены победители игры «Новогодний дом»

Источник:
Sibnet.ru
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Определились обладатель суперприза и 15 победители игры «Новогодний дом». На этапе подведения итогов поддержка игры очередной раз выявила «профессиональных» собирателей призов, которые вышли в лидеры обманными методами. Нарушители дисквалифицированы.

Игра «Новогодний дом» была открыта на портале Sibnet.ru с 16 по 25 декабря. За десять дней участникам предстояло пройти 90 тематических заданий разной сложности. За верно выполненные задания начислялись баллы. По количеству набранных баллов игроки расположились в общей рейтинговой таблице и рейтингах в тематических разделах «Кино», «Игры» и «Техно». 

Победители будут опубликованы на главной странице «Новогоднего дома». После администрация Sibnet.ru отправит уведомления на e-mail, указанные в профилях игроков.

В течение трех дней шла тщательная проверка результатов лидеров и соблюдение ими правил игры. К сожалению, выявлено множество фактов недобросовестной игры. В тех случаях, где оставались сомнения, решение принималось в пользу игроков. Но там, где обнаружены неоднократные типичные обманные способы, последовала дисквалификация. 

Самое частое нарушение, как и прежде, создание множества аккаунтов с целью предварительного прохождение заданий с «дополнительных» аккаунтов, а затем с «чистового» игрового. После дисквалификаций на предыдущем игровом проекте добавились факты использования VPN и прокси с целью маскировки игры разными аккаунтами с одного устройства.

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