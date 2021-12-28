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Отменен приговор забившей мужа шваброй женщине в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Присяжные оправдали женщину, обвиняемую в том, что она до смерти избила мужа шваброй, но один из выносивших вердикт скрыл погашенную судимость, поэтому приговор отменен, сообщила пресс-служба Мариинского городского суда.

По версии следствия, в августе 2020 года женщина поссорилась с сожителем. Тот взял деревянную швабру и начал бить жену. Она выхватила инструмент и тоже нанесла мужу несколько ударов — по пояснице, рукам и в район седалищной кости.

Мужчина получил закрытую травму живота с разрывом селезенки и обильной кровопотерей, от которых скончался в приемном отделении больницы. Женщину обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Ей грозило до 15 лет колонии.

Подсудимая не признала вину. Она заявила, что от ее действий мужчина не мог умереть. С ее позицией согласились присяжные, рассматривавшие дело. По их мнению, обвинение не доказало, что мужчина умер именно из-за ударов, которые нанесла его сожительница.

Прокурор Мариинска обнаружил существенные нарушения уголовно-процессуального закона — один из присяжных скрыл погашенную судимости за совершение мошенничества. Также подсудимая и ее адвокат общались с присяжными.

Судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда отменила оправдательный приговор, уголовное дело передано в Мариинский городской суд Кемеровской области на новое судебное рассмотрение в ином составе со стадии отбора присяжных заседателей.

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Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)

pepelmetal

"Пример из истории - Гитлеровская Германия. Поэтому демократический мир всегда будет с такими режимами...

лачинов

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