НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

iPhone 14 Pro лишится самой раздражающей особенности

Источник:
Appleinsider
565 0
Фото: © Sibnet.ru

Apple в новом поколении iPhone планируется отказаться от экранного выреза для системы Face ID, такие сведения распространили инсайдеры, близкие к разработчикам компании. Ожидается, что следующее поколение iPhone будет представлено осенью 2022 года.

Смартфон получит врезанный в экран глазок фронтальной камеры, такой формат в последние годы приобрел популярность у крупных производителей гаджетов на операционной системе Android, пишет портал Appleinsider.

Apple переместит систему биометрической безопасности Face ID под экран, в результате этот компонент станет невидимым. При этом пока неясно, коснется ли изменение всей будущей линейки, или только флагманских версий iPhone.

Исследования среди пользователей показывают, что экранная «челка» считается самой раздражающей особенностью актуальных линеек iPhone. После ее появление многие посчитали такое дизайнерское решение «уродливым».

Еще по теме
Характеристики нового флагмана Xiaomi утекли в Сеть
Пользователи выбрали лучший смартфон для съемки
Xiaomi 12 Pro получит уникальный экран
США задумались над запретом на поставку смартфонов в Россию
смотреть все
Технологии #Смартфоны
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Началась подготовка к застройке сектора Б в Шерегеше
Обвиняемого в поджоге второй «Ленты» в Томске арестовали
Баста будет продвигать написанную при участии томского студента песню
Стоимость синхротрона СКИФ подорожает на 9,5 млрд рублей
Самое популярное
Определен победитель шоу «Звезды в Африке»
Steam запустил грандиозную распродажу игр
Игра Overwatch стала бесплатной
Новогодний миллиард: какие шансы выиграть джекпот «Русского лото»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
36
США не согласятся с требованиями России по НАТО
27
США задумались над запретом на поставку смартфонов в Россию
26
Путин и Лукашенко обсудят военное сотрудничество
22
Горбачев только сейчас нашел способ спасения СССР
21
Почему оптоволокно победит витую пару
Sibnet.Ru