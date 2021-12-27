iPhone 14 Pro лишится самой раздражающей особенности

Apple в новом поколении iPhone планируется отказаться от экранного выреза для системы Face ID, такие сведения распространили инсайдеры, близкие к разработчикам компании. Ожидается, что следующее поколение iPhone будет представлено осенью 2022 года.

Смартфон получит врезанный в экран глазок фронтальной камеры, такой формат в последние годы приобрел популярность у крупных производителей гаджетов на операционной системе Android, пишет портал Appleinsider.

Apple переместит систему биометрической безопасности Face ID под экран, в результате этот компонент станет невидимым. При этом пока неясно, коснется ли изменение всей будущей линейки, или только флагманских версий iPhone.

Исследования среди пользователей показывают, что экранная «челка» считается самой раздражающей особенностью актуальных линеек iPhone. После ее появление многие посчитали такое дизайнерское решение «уродливым».