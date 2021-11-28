«Вертинский»: биографический сериал высокой пробы

Биографический сериал об эстрадном артисте Александре Вертинском — это рассказ о русской интеллигенции в годы революции, гражданской войны, эмиграции и последующем возвращении. Большая премьера саги «Вертинский» состоится 29 ноября на Первом канале.

Сериал, снятый по биографии Вертинского, создавали семь лет. Консультировал проект историк эмиграции Иван Толстой. Сценарий получил одобрение дочерей Александра Вертинского — Марианны и Анастасии. В итоге зрители увидят сагу о герое в разные исторические периоды России и СССР.

Премьера сериала «Вертинский» — 29 ноября в 21.30 на Первом канале

Режиссером сериала выступила Авдотья Смирнова. В ролях: Алексей Филимонов (Вертинский), Сергей Уманов (Костя), Степан Девонин (Осьмёркин), Павел Ерлыков (Мозжухин), Юлия Марченко (Надя), Александр Устюгов (Серж), Паулина Андреева (Вера Холодная), Анна Михалкова (Бурковская), Сергей Рост (Соломатин), Алёна Бабенко (Елена Павловна), Виктория Исакова (Марлен Дитрих), Ксения Раппопорт (Лидия Павловна).

О чем сериал «Вертинский»

В основу сюжета положена биография известного поэта, певца и актера Александра Вертинского. Зрители увидят 37 лет его жизни (с 1915 до 1952 годы).

Историческая лента начинается с событий в Москве 1915 года. Тогда еще начинающий литератор и эстрадный артист только грезит о славе. Он перебивается случайными заработками и прожигает молодость в компании верных друзей – Александра Осьмеркина, Константина Агеева и Ивана Мозжухина.

Взрослеть герою приходится быстро. Первая мировая война и личное горе заставляют Вертинского измениться. В результате рождается его новый сценический образ — грустного клоуна «русского Пьеро».

Сага будет переносить зрителя в разные годы, важные для героя и для истории. Это периоды революции и гражданской войны, эмиграции и последующего возвращения на родину во время Второй мировой войны.

При этом большая часть сюжета посвящена раскрытию личности Вертинского. «Его любили прекрасные женщины, ему аплодировали королевские особы и воры. Он был человеком богемы, легким и веселым. Однако эта картина, в первую очередь, о его доброте. Об умении не судить, а пожалеть, посочувствовать любом», — описывает характер героя пресс-служба Первого канала.

Интересный факты о сериале «Вертинский»

Знаковые моменты биографии Вертинского авторы сериала почерпнули не только из мемуарных книг: Авдотья Смирнова и Анна Пармас получили доступ в семейный архив Александра Николаевича Вертинского.

За время съемок исполнитель главной роли Алексей Филимонов поправился на 13 килограммов, а затем похудел на семь.

В съемках сериала приняли участие 364 «говорящих» персонажа и 8525 актеров массовых сцен.

Историк моды Александр Васильев, узнав о съемках «Вертинского», предложил задействовать в фильме фраки и аксессуары из своей обширной модной коллекции. Также он посоветовал художникам по костюмам сериала адреса винтажных магазинов в Париже.

В свой последний день жизни Александр Николаевич Вертинский дал концерт в Ленинградском доме ветеранов сцены имени Савиной. Этот дом сохранился в Санкт-Петербурге до сих пор, один из эпизодов картины снимался именно там.

В фильме можно будет услышать десять песен Александра Вертинского, исполненных Алексеем Филимоновым: «Кокаинетка», «То, что я должен сказать», «В степи молдаванской…», «Лиловый негр», «Танго «Магнолия», «Без женщин», «Над розовым морем», «Желтый ангел», «Доченьки», «Я всегда был за тех…».

Отзывы критиков о «Вертинском»

Ленту уже отсмотрели критики киноизданий и высказали высокие оценки историческому проекту. В основном отмечается простота подачи и удачное актерское перевоплощение.

«Отказавшись от унылого потока жизнеописания, Смирнова просто — настолько просто, что до нее никто не додумался, — структурирует жизнь героя через его песни. Восемь серий — восемь песен: от "Кокаинетки" до "Доченек" — восемь вех судьбы Вертинского», — написал о сериале критик Михаил Трофименков из «Коммерсанта Weekend».

Эксперты впечатлились актерским составом проекта, который блестяще вписался в эпоху. Особого уважения и внимания, как и полагается, удостоился исполнитель главной роли Алексей Филимонов.

«Отдельное удовольствие следить, как его карнавальный хулиган взрослеет, "меняя роли, гримы". Как трагедия вползает в жизнь, и белый Пьеро становится черным, эстрадная звезда — большим актером, под гримом обнаруживается лицо. Как творится собственная эстетика», — отметила Лариса Малюкова из «Новой газеты».