Сериал «Ключ от всех дверей»: психолог выходит за рамки терапии

Главная героиня сериала «Ключ от всех дверей» — гениальный психолог. Из-за страсти к работе она подвергает свою семью смертельной опасности. Премьера остросюжетной мелодрамы состоится на канале «Россия 1» 29 ноября.

«Герои сериала – это слепок нашего общества: школьники, студенты, бизнесмены, пенсионеры. И к каждому психолог Анна Королева находит индивидуальный подход благодаря своим профессиональным талантам и человеческим качествам», — цитирует пресс-служба канала «Россия» режиссера сериала Максима Демченко.

История женщины-спасительницы

В центре сюжета профессиональный психолог Анна Королева (Светлана Колпакова). Она работает по уникальной методике, которая позволяет предотвращать жизненные драмы. Психолог помогает клиентам разобраться с обидами, стрессами и конфликтами в семье. Пациенты обращаются к ней на грани нервного срыва, а уходят счастливыми людьми.

Королева не только первоклассный «кабинетный» психолог, но и спасатель, готовый примчаться среди ночи по первому зову, детектив и врач, способный распознать опасных пациентов и найти ключ к любой проблеме. Справляться с непростыми ситуациями Анне помогают любящий муж Игорь (Алексей Фатеев) и надежный помощник Андрей (Андрей Фролов).

У Анны Королевой есть все – счастливая семья, любимая работа и призвание. Но однажды ей приходится выбирать между личной жизнью и спасением незнакомых ей людей. Героиня не замечает, как попадает в смертельно опасную ловушку. И теперь под угрозой ее собственная жизнь и безопасность близких.

Об актерах и съемках

Исполнительница главной роли актриса Светлана Колпакова призналась, что не планировала сниматься в проекте, потому что недавно родила сына. На кастинг она пришла, чтобы напомнить о себе. Но все пошло не по плану, когда пообщалась с режиссером Максимом Демченко, с которым вместе училась в Щукинском училище.

«Мы мгновенно нашли общий язык, и роль Анны мне очень понравилась. Мне часто предлагают комедийные роли, а здесь глубокая, серьезная героиня – очень многогранная женщина-психолог с аналитическим складом ума. Мне было непросто сыграть ее сдержанность, она все переживает глубоко внутри, скрывает эмоции», — рассказала Колпакова.

В ходе работы над ролью психолога актриса поняла, что ей самой нужна помощь специалиста. Во время съемок, которые проходили в Санкт-Петербурге, ее очень волновала разлука с сыном, поэтому она бесконечно моталась из Москвы в Питер и обратно.

Мужа главной героини сыграл актер Алексей Фатеев. По сюжету сериала он программист, который в основном работает дома и большую часть времени посвящает семье и детям. По словам актера, в кадре он достаточно умело готовил и делал уборку, потому что в реальной жизни тоже примерный семьянин.

Сериал «Ключ от всех дверей» — с 29 ноября в 21.20 на канале «Россия».