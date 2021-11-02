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Названы самые популярные браузеры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Самым популярным браузером в мире по итогам октября 2021 года остается Google Chrome, который занимает 64,7% рынка, следует из опубликованных данных сервиса StatCounter.

На втором месте оказался Safari — у него 19,04%. Замыкает тройку лидеров Microsoft Edge — им пользуется 3,99%. Четвертая позиция у Firefox — 3,67%. Пятая — у браузера Opera, который предпочитают 2,36% пользователей.

Среди мобильных браузеров лидерство также удерживает Chrome, у которого 63,6% аудитории. Вторым по популярности является Safari с 25,6 % рынка, третьим — Samsung Internet Browser с показателем 5,2%. Далее следуют Opera (2%) и UC Browser (1,7%).

Что касается российских пользователей, то владельцы компьютеров чаще всего используют Chrome, который занимает 55,6%. Второе место отвоевал «Яндекс.Браузер» с долей рынка 17,2%, далее следует Opera (11,7%). В пятерку также входят Firefox (6,7%) и Safari (3,8%).

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Технологии #Интернет
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