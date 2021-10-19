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Живущая в бочке омичка согласилась на переезд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Живущая в бочке 35 лет омская пенсионерка согласилась переехать в съемное жилье от администрации города.

Историю омички рассказали на федеральном канале. По словам женщины, она 35 лет живет в железной бочке без света, газа и воды. Жизнь пенсионерки заинтересовала Следственный комитет. Власти региона отчитались, что женщине не раз предлагали переехать в интернат, но та отказывалась. В понедельник ее снова пригласили в городскую администрацию.

«Черновой С. В. повторно разъяснены все варианты решения ее проблемы. В ходе встречи она предварительно согласилась на предоставление жилого помещения по коммерческому найму, что подтвердила своим письменным заявлением», — сообщил ТАСС представитель администрации города.

Департамент жилищной политики ждет от пенсионерки пакет документов для предоставления квартиры по коммерческому найму. Арендная плата составит 800 — 3 тысячи рублей в месяц.

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