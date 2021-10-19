Журова заявила о потере великих спортсменов из-за побед в киберспорте

Успех российской киберспортивной команды Team Spirit, выигравшей главный турнир года по Dota 2, приведет к тому, что дети будут с неохотой заниматься традиционными видами спорта, так страна потеряет будущих великих спортсменов, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Из-за киберспорта мы теряем будущих великих спортсменов, способных стать олимпийскими чемпионами. Очень жаль, но это их право выбора. Если они видят себя в киберспорте, никто не сможет заставить их заниматься чем-то другим», — цитирует Журову Sport24.

Журова сказала, что Team Spirit — молодцы, и их победа станет «супербольшой рекламой для детей», но она не хочет, чтобы это приобретало массовый характер. Она добавила, что «в конце концов лучше уж киберспорт, чем хайповое блогерство».

Team Spirit в гранд-финале турнира The International 10 обыграла китайскую команду PSG.LGD. Российская команда заработала 18,2 миллиона долларов.