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Российская команда сенсационно выиграла чемпионат мира по Dota 2

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Twitch

Российская команда Team Spirit сенсационно победила китайскую PSG.LGD в гранд-финале The International 10 по Dota 2. Плей-офф чемпионата мира по Dota 2 проходил с 12 по 17 октября в Бухаресте.

Team Spirit в матче до трех побед вела 2:0, однако PSG.LGD ответила своими двумя победами. В решающей партии сильнее оказалась Team Spirit, которую до старта турнира практически никто из экспертов не считал претендентом на титул.

За победу российская команда заработала более 18,2 миллиона долларов. PSG.LGD получила 5,2 миллиона. Общий размер призовых на The International 10 составил 40 миллионов долларов — это самый крупный призовой фонд в истории киберспорта.

В составе Team Spirit выступают Ярослав Miposhka Найденов, Магомед Collapse Халилов, Александр Torontotokyo Хертек, а также украинцы Мирослав Mira Колпаков и Илья Yatoro Мулярчук.

Team Spirit по итогам группового раунда пробилась в верхнюю сетку плей-офф, однако в первом матче потерпела поражение со счетом 1:2 от китайцев Invictus Gaming. Чтобы попасть в финал, в нижней сетке российская команда одолела Fnatic, OG, Virtus.pro, Invictus Gaming и Team Secret.

Впервые в истории российская команда одержала победу в финале The International. До Team Spirit чемпионами главного турнира по Dota 2 из СНГ становилась только украинская команда Natus Vincere, завоевавшая титул в 2011 году.

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DIMAK094

Европе цены снизили,а в России подняли на строй матерьялы,

Иркут 69

Всегда считал, что фанера над Парижем - это мем... Оказывается мы могем и шутку сделать былью 😀

_ASUS__

американцам можно ... американскую исключительность никто не отменял

Vitall2005

Закутаная в одеяло это совсем не голая.
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