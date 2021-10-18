Российская команда сенсационно выиграла чемпионат мира по Dota 2

Российская команда Team Spirit сенсационно победила китайскую PSG.LGD в гранд-финале The International 10 по Dota 2. Плей-офф чемпионата мира по Dota 2 проходил с 12 по 17 октября в Бухаресте.

Team Spirit в матче до трех побед вела 2:0, однако PSG.LGD ответила своими двумя победами. В решающей партии сильнее оказалась Team Spirit, которую до старта турнира практически никто из экспертов не считал претендентом на титул.

За победу российская команда заработала более 18,2 миллиона долларов. PSG.LGD получила 5,2 миллиона. Общий размер призовых на The International 10 составил 40 миллионов долларов — это самый крупный призовой фонд в истории киберспорта.

В составе Team Spirit выступают Ярослав Miposhka Найденов, Магомед Collapse Халилов, Александр Torontotokyo Хертек, а также украинцы Мирослав Mira Колпаков и Илья Yatoro Мулярчук.

Team Spirit по итогам группового раунда пробилась в верхнюю сетку плей-офф, однако в первом матче потерпела поражение со счетом 1:2 от китайцев Invictus Gaming. Чтобы попасть в финал, в нижней сетке российская команда одолела Fnatic, OG, Virtus.pro, Invictus Gaming и Team Secret.

Впервые в истории российская команда одержала победу в финале The International. До Team Spirit чемпионами главного турнира по Dota 2 из СНГ становилась только украинская команда Natus Vincere, завоевавшая титул в 2011 году.