Асмус снялась полностью обнаженной

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram откровенную фотографию, вызвавшую споры подписчиков.

На снимке 33-летняя актриса лежит на двухместной кровати полностью обнаженной и растянувшейся во весь рост. При этом Асмус частично укрыло свое тело белым одеялом, чтобы пост не нарушил правила соцсети.

Свою очередную смелую фотографию актриса подписала иронично: «Пост заряжен на комментарии "А где мужик?", предложения накормить меня, а также на вопросы "Где хештеги?!"», — написала она.

Подписчики Асмус разделились на два лагеря — некоторые посчитали фотографию «космической», тогда как критики напомнили, что девушка уже стала матерью и должна вести себя более сдержанно.