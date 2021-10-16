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Асмус снялась полностью обнаженной

Источник:
Sibnet.ru
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Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram откровенную фотографию, вызвавшую споры подписчиков.

На снимке 33-летняя актриса лежит на двухместной кровати полностью обнаженной и растянувшейся во весь рост. При этом Асмус частично укрыло свое тело белым одеялом, чтобы пост не нарушил правила соцсети.

Свою очередную смелую фотографию актриса подписала иронично: «Пост заряжен на комментарии "А где мужик?", предложения накормить меня, а также на вопросы "Где хештеги?!"», — написала она.

Подписчики Асмус разделились на два лагеря — некоторые посчитали фотографию «космической», тогда как критики напомнили, что девушка уже стала матерью и должна вести себя более сдержанно.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

korvinsS

Это психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.

RS1981

О парень, тебе явно нельзя разрешение на оружие выдавать....., сочувствую твоим родным.....

RS1981

Ты понимаешь, что ты сейчас предлагаешь развязать 3ю мировую войну?

slavaynin

это он так решает проблему нехватки газа вна украине,там у всё ВСУ после его слов стало газ вырабатывать)))
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