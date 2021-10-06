Коронавирус назвали оружием террористов

Террористы в некоторых странах пытаются использовать зараженных коронавирусом людей для распространения заболевания, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков.

По словам Кокова, такие случаи зафиксированы индийскими спецслужбами. Кроме этого, аналогичные инциденты отмечены в Тунисе, где экстремисты проникали в казармы, чтобы инфицировать военных, передает «Российская газета».

При этом заместитель секретаря Совета безопасности отметил, что участники террористических организаций в условиях пандемии коронавируса заметно активизировались в интернете. В частности, во многих странах они через соцсети стали дискредитировать действия властей.

Коков напомнил, что проведенные в США социологические исследования показали, что во время перехода на массовую самоизоляцию значительно выросла популярность экстремистского контента в Сети, особенно в молодежной среде.