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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Коронавирус назвали оружием террористов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Peru

Террористы в некоторых странах пытаются использовать зараженных коронавирусом людей для распространения заболевания, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков.

По словам Кокова, такие случаи зафиксированы индийскими спецслужбами. Кроме этого, аналогичные инциденты отмечены в Тунисе, где экстремисты проникали в казармы, чтобы инфицировать военных, передает «Российская газета».

При этом заместитель секретаря Совета безопасности отметил, что участники террористических организаций в условиях пандемии коронавируса заметно активизировались в интернете. В частности, во многих странах они через соцсети стали дискредитировать действия властей.

Коков напомнил, что проведенные в США социологические исследования показали, что во время перехода на массовую самоизоляцию значительно выросла популярность экстремистского контента в Сети, особенно в молодежной среде.

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ЧП #Силовые структуры #Новости COVID19
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