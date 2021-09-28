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Украина отомстит Венгрии за газовый контракт с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: Dima Sergiyenko; Please attribute this image as the work of "DiscoverWithDima." / CC BY-SA 4.0

Киев ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией — это удар по Украине, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Это не будет только политический шаг, отмена комиссии [межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества], которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», — цитирует ТАСС Кулебу.

Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории стало ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», — сказал Кулеба.

Венгрия подписала с «Газпромом» новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В преддверии заключения контракта официальный Киев пообещал обратиться в Еврокомиссию для оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству в области энергетики. Будапешт в ответ обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела.

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