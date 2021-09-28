Украина отомстит Венгрии за газовый контракт с Россией

Киев ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией — это удар по Украине, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Это не будет только политический шаг, отмена комиссии [межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества], которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», — цитирует ТАСС Кулебу.
Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории стало ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», — сказал Кулеба.
Венгрия подписала с «Газпромом» новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В преддверии заключения контракта официальный Киев пообещал обратиться в Еврокомиссию для оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству в области энергетики. Будапешт в ответ обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела.
UynachalnicaВыборы прошли уже как неделю назад, пора уже забывать об обещанках!
nicollaichЧем мутнее схема, тем богаче участники фишинга.
лачиновЛесом, тетенька, лесом. Мы уж как нибудь без вас разберемся.
DrronumНу придворные шуты, хоть царя батюшку потешили.