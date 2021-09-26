НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Викторию Боню первой выгнали из шоу «Звезды в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
211 0
Фото: © victoriabonya, instagram.com/victoriabonya

Телеведущая и блогер Виктория Боня первой покинула шоу «Звезды в Африке», против нее проголосовали другие участники реалити.

По правилам шоу «Звезды в Африке» все участники с помощью голосования выбирают, кто покинет проект. Двое звезд, набравшие больше всего голосов, отправляются на дополнительное испытание, в ходе которого проигравший выбывает из реалити.

В первом этапе голосования больше три голоса набрала Виктория Боня и по два голоса модель Вики Одинцова и актриса Светлана Пермякова. Ведущие предложили провести второй круг голосования и выбрать между Пермяковой и Одинцовой.

Тиктокер Юля Гаврилова и актер Стая Ярушин проголосовали против Светланы Пермяковой с надеждой, что она окажется сильнее Бони в испытании и вернется к команде. В итоге Пермякова попала в номинацию.

В финальном испытании Боне и Пермяковой пришлось собирать четыре части пазла, вытаскивая их из ящиков с червями, личинками, слизью. Светлана Пермякова выполнила задание быстрее и Виктория Боня покинула проект.

Еще по теме
Шоу началось: кто победит в 22-й «Битве экстрасенсов»?
Премьера масштабного юмористического шоу «Игра» состоится на ТНТ
Новая «Битва экстрасенсов» выходит на ТНТ
Пенсионер из Омска прошел в финал «Голоса 60+»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Избиение ребенка в детсаду Новосибирска дошло до прокуратуры
Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области
Эвакуация крупных ТЦ испортила воскресный шопинг новосибирцев
Двух полицейских обвинили в плохом надзоре над «киселевским маньяком»
Самое популярное
СК возобновил дело о фото красноярской школьницы после эфира на Первом
Игра GTA San Andreas получила современную графику
Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом
Гигантское облако углекислого газа зависло над Сибирью
Обсуждение (0)
Топ комментариев

PA3OPBY

Мы тут так-то живем с рождения!

Drronum

Он не в курсе что тут давно люди живут и рождаются))))

cre

Теперь китайцы будут в курсе всех разговоров в Государственной Думе.

Fazar

Выборы фальсифицировали, а тут статисты подгонят под нужные показатели. Пусть зайдет в магазин и ужаснется,...
Sibnet.Ru