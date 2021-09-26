Викторию Боню первой выгнали из шоу «Звезды в Африке»

Телеведущая и блогер Виктория Боня первой покинула шоу «Звезды в Африке», против нее проголосовали другие участники реалити.

По правилам шоу «Звезды в Африке» все участники с помощью голосования выбирают, кто покинет проект. Двое звезд, набравшие больше всего голосов, отправляются на дополнительное испытание, в ходе которого проигравший выбывает из реалити.

В первом этапе голосования больше три голоса набрала Виктория Боня и по два голоса модель Вики Одинцова и актриса Светлана Пермякова. Ведущие предложили провести второй круг голосования и выбрать между Пермяковой и Одинцовой.

Тиктокер Юля Гаврилова и актер Стая Ярушин проголосовали против Светланы Пермяковой с надеждой, что она окажется сильнее Бони в испытании и вернется к команде. В итоге Пермякова попала в номинацию.

В финальном испытании Боне и Пермяковой пришлось собирать четыре части пазла, вытаскивая их из ящиков с червями, личинками, слизью. Светлана Пермякова выполнила задание быстрее и Виктория Боня покинула проект.