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Новая «Битва экстрасенсов» выходит на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Новый сезон «Битвы экстрасенсов» стартует на ТНТ в воскресенье, 25 сентября. В шоу появится новый скептик, а героем испытания «Мистер Х» станет певица Клава Кока, сообщила пресс-служба телеканала.

Первым испытанием для экстрасенсов станет традиционная «Ширма». В этом году продюсеры задумали беспрецедентное задание, и ничего подобного еще никогда за ширмой не прятали.

Поиск человека в багажнике проведет новый скептик и ведущий Илья Ларионов. Он будет пристально следить за экстрасенсами: могли ли им подсказать, можно ли было сжульничать, попали ли они пальцем в небо или действительно показали свои уникальные способности. Скептик специально спровоцирует некоторых участников, чтобы проверить заявленную ими силу.

После испытания «Багажник» сильнейшие отправятся на финальный этап кастинга «Мистер Х». В этот раз отбирать лучших экстрасенсов доверили популярной певице Клаве Коке. Девушка не побоялась принять участие в мистическом эксперименте, ведь с детства смотрела «Битву экстрасенсов» и всегда мечтала лично проверить, правдиво ли все происходящее на проекте.

Первый выпуск нового сезона «Битвы экстрасенсов» покажут в субботу, 25 сентября в 19.00 на ТНТ.

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