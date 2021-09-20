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Путин продлил продовольственное эмбарго

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственных санкций до конца 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ограничительные меры предусматривают запрет на ввоз продукции из отдельных западных стран, которые ввели санкции против России. Впервые эти санкции были введены в августе 2014 года.

Москва ввела их в ответ на секторальные экономические санкции в отношении России, принятые странами ЕС и США после присоединения Крыма. На сегодня под ограничения попадают продукты питания из стран Евросоюза, США, Австралии, Норвегии, Украины, Канады.

Российскому правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации нового указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

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Топ комментариев

fenimor

при нынешней то дермократии ни кто и не сумлевался

Denis CENTR

Затягивайте пояски, дальше только хуже будет. У нас нет будущего и у наших детей к сожалению пока тоже

jeryakob

зачем они фальсифицируют в наглую , на камеру? на втором уровне нарисовали сколько надо и все. то...

jonnit

Вся проблема в том что явка 35-40%, из них 25% это те кто должны проголосовать и им сказали за кого проголосовать....
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