Третий сезон сериала «Половое воспитание» выходит на Netflix

Премьера третьего сезона сериала «Половое воспитание» выйдет на Netflix 17 сентября, зрители увидят 10 эпизодов.

Второй сезон «Полового воспитания» завершился разладом отношений Отиса и Мэйв, хотя оба признали, что влюблены друг в друга. В третьем сезоне всем становится известно о «секс-школе» Отиса. В школе появляется новый завуч, который пытается контролировать неугомонных учеников.

Фанаты «Полового воспитания» предположили, что в третьем сезоне Отис будет крутить роман с Раби, но чувства главного героя к Мейз никуда не денутся. В свое время ее сосед Айзек будет явным препятствием в воссоединении возлюбленных. В конце второго сезона именно он удалил с телефона Мейв сообщение с признанием в любви от Отиса.

Сериал «Половое воспитание» вышел в начале 2019 года. Он рассказывает о проблемах учащихся средней школы английского городка Мурдэйл. Девственник Отис очень скромный, но очень хорошо разбирается в вопросах секса и отношений, поскольку его мама сексолог. Он начинает помогать одноклассникам за деньги и становится популярным.