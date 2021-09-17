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Третий сезон сериала «Половое воспитание» выходит на Netflix

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Половое воспитание»

Премьера третьего сезона сериала «Половое воспитание» выйдет на Netflix 17 сентября, зрители увидят 10 эпизодов.

Второй сезон «Полового воспитания» завершился разладом отношений Отиса и Мэйв, хотя оба признали, что влюблены друг в друга. В третьем сезоне всем становится известно о «секс-школе» Отиса. В школе появляется новый завуч, который пытается контролировать неугомонных учеников.

Фанаты «Полового воспитания» предположили, что в третьем сезоне Отис будет крутить роман с Раби, но чувства главного героя к Мейз никуда не денутся. В свое время ее сосед Айзек будет явным препятствием в воссоединении возлюбленных. В конце второго сезона именно он удалил с телефона Мейв сообщение с признанием в любви от Отиса.

Сериал «Половое воспитание» вышел в начале 2019 года. Он рассказывает о проблемах учащихся средней школы английского городка Мурдэйл. Девственник Отис очень скромный, но очень хорошо разбирается в вопросах секса и отношений, поскольку его мама сексолог. Он начинает помогать одноклассникам за деньги и становится популярным.

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