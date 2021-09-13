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Губернатор сообщил, что пассажиры и экипаж L-410 остались живы

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Все находившиеся на борту самолета L-410, совершившего жесткую посадку в Иркутской области, живы, но часть пассажиров зажата в салоне, сообщил в губернатор региона Игорь Кобзев.

«Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно, все живы, разговаривают. Произошла деформация корпуса, со слов очевидцев, пожара нет», — приводит ТАСС слова Кобзева.

Самолет L-410, следовавший по маршруту Иркутск — Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге в четырех километрах от пункта назначения. На борту находились .

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