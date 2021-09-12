Самолет L-410 аварийно сел в тайге в Иркутской области

Пассажирский самолет L-410 с 14 пассажирами совершил жесткую посадку в тайге в Иркутской области, сообщил источник экстренных служб.

«В четырех километрах юго-западнее населенного пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жесткую посадку самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское. На борту находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа», — сказал ТАСС источник.

Самолет загорелся при посадке и разрушился. Несколько человек получили травмы, некоторые самостоятельно выбрались из салона самолета. На место выдвинулись спасатели, привлечен вертолет Ми-8 МЧС из Иркутска. Самолет принадлежит компании ООО «Аэросервис».

Сообщается, что специалисты МЧС уже добрались до места жесткой посадки, зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка воздушного судна.