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Самолет L-410 аварийно сел в тайге в Иркутской области

Источник:
ТАСС
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Фото: Александр Маркин / CC BY-SA 2.0

Пассажирский самолет L-410 с 14 пассажирами совершил жесткую посадку в тайге в Иркутской области, сообщил источник экстренных служб.

«В четырех километрах юго-западнее населенного пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жесткую посадку самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское. На борту находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа», — сказал ТАСС источник.

Самолет загорелся при посадке и разрушился. Несколько человек получили травмы, некоторые самостоятельно выбрались из салона самолета. На место выдвинулись спасатели, привлечен вертолет Ми-8 МЧС из Иркутска. Самолет принадлежит компании ООО «Аэросервис».

Сообщается, что специалисты МЧС уже добрались до места жесткой посадки, зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка воздушного судна. 

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