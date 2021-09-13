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Катастрофа L-410 в Иркутской области
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Катастрофа L-410 в Иркутской области
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Опубликовано видео с места крушения L-410 в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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СК РФ опубликовал видео с разбора завалов после крушения L-410 в Иркутской области, где при свете дня видны обломки воздушного судна.

L-410 авиакомпании «Сила» потерпел крушение в Казачинско-Ленском районе Приангарья в ночь на понедельник в условиях сильного тумана. На борту находились 16 человек – четверо погибли, 12 пострадали.

СК рассматривает две основные версии крушения: ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники. 

Расследуется дело по статье «Нарушение правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц», санкции которой предусматривают до семи лет колонии.

Тема: Катастрофа L-410 в Иркутской области
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ЧП #Происшествия #Видеоновости
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