Опубликовано видео с места крушения L-410 в Приангарье

СК РФ опубликовал видео с разбора завалов после крушения L-410 в Иркутской области, где при свете дня видны обломки воздушного судна.

L-410 авиакомпании «Сила» потерпел крушение в Казачинско-Ленском районе Приангарья в ночь на понедельник в условиях сильного тумана. На борту находились 16 человек – четверо погибли, 12 пострадали.

СК рассматривает две основные версии крушения: ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники.

Расследуется дело по статье «Нарушение правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц», санкции которой предусматривают до семи лет колонии.