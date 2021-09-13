Падение в тумане: что случилось с L-410 в Приангарье?

Пассажирский самолет L-410 разрушился при попытке сесть в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Погибли пилот и трое пассажиров. Что случилось с самолетом и кто за это ответит?

Самолет L-410 совершал сборный рейс авиакомпаний «Сила» и «Аэросервис» из Иркутска в населенный пункт Казачинское вечером в воскресенье, 12 сентября. Незадолго до посадки пропал с радаров. Выяснилось, что самолет упал при повторной попытке сесть. ЧП случилось около 18.15 мск (23.15 по иркутскому времени) в тайге в районе реки Киренга в 4 километрах юго-западнее Казачинского.

L-410 — многоцелевой двухмоторный самолет. Разработан конструкторским бюро чехословацкого авиазавода Let Kunovice (ныне — чешский завод Aircraft Industries), эксплуатируется с 1971 года.



Предназначен для местных авиалиний, эксплуатации в местностях с неподготовленными грунтовыми, травяными, снежными площадками, а также на аэродромах с короткими ВПП. Способен перевозить до 19 пассажиров или 1,8 тонны груза на расстояние до 1,5 тысячи км.

Это уже второе крупное ЧП с самолетом авиакомпании «Сила» в 2021 году. В Томской области 16 июля у Ан-28 отказали оба двигателя (предположительно, из-за обледенения). Пилотам пришлось планировать с высоты 2,8 тысячи метров. Самолет воткнулся в землю, перевернулся и затормозил пузом вверх. Тогда все находившиеся на борту 18 человек выжили.

Что случилось с L-410?

После «жесткой посадки», как официально называют произошедшее, одной из пассажирок удалось выйти на связь. Благодаря этому быстро установили район крушения и направили помощь. На место вылетела санавиция с десятью врачами во главе с министром здравоохранения области, спасатели с оборудованием.

Спасательная операция шла всю ночь, ее результаты стали известны только утром. Всего на борту самолета, летевшего из Иркутска в Казачинское, находились два члена экипажа и 14 пассажиров. В результате крушения погибли трое пассажиров и один пилот, остальные получили травмы различной степени тяжести – в основном, переломы.

«Четверо – в тяжелом состоянии. Трое пострадавших, в том числе один из пилотов, будут перевезены санавиацией в Иркутск. У них сложные переломы. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии будет прооперирована на месте. Остальные – под наблюдением врачей», – написал в Instagram губернатор региона Игорь Кобзев.

Официально причина ЧП еще не установлена. Власти региона, комментируя произошедшее, обратили внимание, что в районе посадки самолета был густой туман. А выживший пилот Николай Махтунин рассказал об ошибках автопилота.

В частности, он сообщил, что решение о заходе на второй круг приняли после того как стало ясно, что автопилот ведет борт не по курсу. «Во время набора высоты мы зацепили сопку. Пожара, слава Богу, не случилось. Я потерял сознание», – рассказал Махтунин Telegram-каналу Baza.

Что будет дальше?

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации в транспорта), санкции которой предусматривают до семи лет лишения свободы.

«Расследование поручено следователям центрального аппарата Следственного комитета. На место происшествия направлены криминалисты Криминалистического центра ведомства», – говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Губернатор Кобзев сообщил, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана материальная помощь. Родным погибших – по 1 миллиону рублей, пострадавших в тяжелом состоянии – по 500 тысяч рублей, в среднем – по 250 тысяч рублей, в легком – по 100 тысяч рублей.

В понедельник днем в Иркутске пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В среду, 15 сентября, в Иркутской области будет объявлен день траура.