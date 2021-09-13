Падение в тумане: что случилось с L-410 в Приангарье?

Пассажирский самолет L-410 разрушился при попытке сесть в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Погибли пилот и трое пассажиров. Что случилось с самолетом и кто за это ответит?
Самолет L-410 совершал сборный рейс авиакомпаний «Сила» и «Аэросервис» из Иркутска в населенный пункт Казачинское вечером в воскресенье, 12 сентября. Незадолго до посадки пропал с радаров. Выяснилось, что самолет упал при повторной попытке сесть. ЧП случилось около 18.15 мск (23.15 по иркутскому времени) в тайге в районе реки Киренга в 4 километрах юго-западнее Казачинского.L-410 — многоцелевой двухмоторный самолет. Разработан конструкторским бюро чехословацкого авиазавода Let Kunovice (ныне — чешский завод Aircraft Industries), эксплуатируется с 1971 года.
Предназначен для местных авиалиний, эксплуатации в местностях с неподготовленными грунтовыми, травяными, снежными площадками, а также на аэродромах с короткими ВПП. Способен перевозить до 19 пассажиров или 1,8 тонны груза на расстояние до 1,5 тысячи км.
Это уже второе крупное ЧП с самолетом авиакомпании «Сила» в 2021 году. В Томской области 16 июля у Ан-28 отказали оба двигателя (предположительно, из-за обледенения). Пилотам пришлось планировать с высоты 2,8 тысячи метров. Самолет воткнулся в землю, перевернулся и затормозил пузом вверх. Тогда все находившиеся на борту 18 человек выжили.
Что случилось с L-410?
После «жесткой посадки», как официально называют произошедшее, одной из пассажирок удалось выйти на связь. Благодаря этому быстро установили район крушения и направили помощь. На место вылетела санавиция с десятью врачами во главе с министром здравоохранения области, спасатели с оборудованием.
Спасательная операция шла всю ночь, ее результаты стали известны только утром. Всего на борту самолета, летевшего из Иркутска в Казачинское, находились два члена экипажа и 14 пассажиров. В результате крушения погибли трое пассажиров и один пилот, остальные получили травмы различной степени тяжести – в основном, переломы.
«Четверо – в тяжелом состоянии. Трое пострадавших, в том числе один из пилотов, будут перевезены санавиацией в Иркутск. У них сложные переломы. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии будет прооперирована на месте. Остальные – под наблюдением врачей», – написал в Instagram губернатор региона Игорь Кобзев.
Официально причина ЧП еще не установлена. Власти региона, комментируя произошедшее, обратили внимание, что в районе посадки самолета был густой туман. А выживший пилот Николай Махтунин рассказал об ошибках автопилота.
В частности, он сообщил, что решение о заходе на второй круг приняли после того как стало ясно, что автопилот ведет борт не по курсу. «Во время набора высоты мы зацепили сопку. Пожара, слава Богу, не случилось. Я потерял сознание», – рассказал Махтунин Telegram-каналу Baza.
Что будет дальше?
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации в транспорта), санкции которой предусматривают до семи лет лишения свободы.
«Расследование поручено следователям центрального аппарата Следственного комитета. На место происшествия направлены криминалисты Криминалистического центра ведомства», – говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
Губернатор Кобзев сообщил, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана материальная помощь. Родным погибших – по 1 миллиону рублей, пострадавших в тяжелом состоянии – по 500 тысяч рублей, в среднем – по 250 тысяч рублей, в легком – по 100 тысяч рублей.
В понедельник днем в Иркутске пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В среду, 15 сентября, в Иркутской области будет объявлен день траура.
Иркут 69Не поставит, а подарит.. 👆Кто нибудь хоть раз может припомнить, что б Лука отдал хоть копейку? За этот...
pepelmetalПоэтому Русские сделали за пол года там больше чем армия сшп за несколько лет
DisobedientНет все же Задорнов про них правду говорил.)))Я думал после берегов Белоруссии перлов больше не будет....
AlhazredС чего бы это? Вот прям он рыдать будет если не сможет в Европу скататься)))