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Катастрофа L-410 в Иркутской области
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Катастрофа L-410 в Иркутской области
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Иркутские власти рассказали о состоянии пострадавших в крушении L-410

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Иркутской области

Трое пострадавших в крушении L-410 в Иркутской области доставлены в областной центр, семь человек находятся в сельской больнице, двоих отпустили по домам, сообщила пресс-служба администрации региона.

Самолет L-410 потерпел крушение в Казачинско-Ленском районе Приангарья в ночь на понедельник. На борту находились 16 человек – четверо погибли, 12 пострадали.

В понедельник с пострадавшими встретился губернатор региона Игорь Кобзев. В больнице поселка Магистрального из 12 выживших в авиакатастрофе находятся семь человек, одна пациентка – в тяжелом состоянии. Двое отказались от госпитализации, троих доставили самолетом медицины катастроф в Иркутскую областную клиническую больницу.

«В ближайшие дни медики проводят необходимое лечение, наблюдают за пациентами и по мере возможности, в зависимости от состояния пациентов решается вопрос о дальнейшей их госпитализации в Иркутскую областную клиническую больницу либо о долечивании в районной больнице и последующей выписке», – рассказал Кобзев.

Тема: Катастрофа L-410 в Иркутской области
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