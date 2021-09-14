Иркутские власти рассказали о состоянии пострадавших в крушении L-410

Трое пострадавших в крушении L-410 в Иркутской области доставлены в областной центр, семь человек находятся в сельской больнице, двоих отпустили по домам, сообщила пресс-служба администрации региона.

Самолет L-410 потерпел крушение в Казачинско-Ленском районе Приангарья в ночь на понедельник. На борту находились 16 человек – четверо погибли, 12 пострадали.

В понедельник с пострадавшими встретился губернатор региона Игорь Кобзев. В больнице поселка Магистрального из 12 выживших в авиакатастрофе находятся семь человек, одна пациентка – в тяжелом состоянии. Двое отказались от госпитализации, троих доставили самолетом медицины катастроф в Иркутскую областную клиническую больницу.

«В ближайшие дни медики проводят необходимое лечение, наблюдают за пациентами и по мере возможности, в зависимости от состояния пациентов решается вопрос о дальнейшей их госпитализации в Иркутскую областную клиническую больницу либо о долечивании в районной больнице и последующей выписке», – рассказал Кобзев.