Число госпитализированных после катастрофы L-410 увеличилось

Отказавшаяся от госпитализации пассажирка самолета L-410 легла в больницу, всего в медучреждениях после катастрофы находятся 11 человек, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Самолет L-410 потерпел крушение в Казачинско-Ленском районе Приангарья в ночь на понедельник. На борту находились 16 человек – четверо погибли, 12 пострадали. Изначально двоим пострадавшим госпитализация не потребовалась.

«Сейчас в больнице Казачинско-Ленского района – восемь человек. Вчера за помощью обратилась женщина, которая первой отказалась от госпитализации. Врачи оставили ее в больнице. Оценивают состояние как удовлетворительное. По четырем пострадавшим прямо сейчас решается вопрос о перевозке в Иркутск», – написал Кобзев в Instagram в среду.

Три человека находятся в Иркутской областной больнице: двое в реанимации, один – в стационаре.

Среда, 15 сентября, объявлена в Иркутской области днем траура по погибшим в авиакатастрофе.