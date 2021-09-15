НАВЕРХ
Актуальная тема
Катастрофа L-410 в Иркутской области
Актуальная тема
Катастрофа L-410 в Иркутской области
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Число госпитализированных после катастрофы L-410 увеличилось

Источник:
Sibnet.ru
350 0
Фото: © Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Отказавшаяся от госпитализации пассажирка самолета L-410 легла в больницу, всего в медучреждениях после катастрофы находятся 11 человек, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Самолет L-410 потерпел крушение в Казачинско-Ленском районе Приангарья в ночь на понедельник. На борту находились 16 человек – четверо погибли, 12 пострадали. Изначально двоим пострадавшим госпитализация не потребовалась.

«Сейчас в больнице Казачинско-Ленского района – восемь человек. Вчера за помощью обратилась женщина, которая первой отказалась от госпитализации. Врачи оставили ее в больнице. Оценивают состояние как удовлетворительное. По четырем пострадавшим прямо сейчас решается вопрос о перевозке в Иркутск», – написал Кобзев в Instagram в среду.

Три человека находятся в Иркутской областной больнице: двое в реанимации, один – в стационаре.

Среда, 15 сентября, объявлена в Иркутской области днем траура по погибшим в авиакатастрофе.

Тема: Катастрофа L-410 в Иркутской области
Иркутские власти рассказали о состоянии пострадавших в крушении L-410
Опубликовано видео с места крушения L-410 в Приангарье
СК назвал основные версии крушения L-410 в Приангарье
Падение в тумане: что случилось с L-410 в Приангарье?
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Авиакомпании «Сила» запретили летать по ночам после катастрофы L-410
Статую Будды установили на горе Догээ в Кызыле
Проект метро в Красноярске отправили на доработку
Локоть назвал дату начала отопления в Новосибирске
Самое популярное
Что дает расширенная подписка «Ростелеком Лицей»?
Солнечную систему наводнили неизвестные объекты
Windows 11 станет самой быстрой операционной системой
Жюри «Голоса 60+» овациями встретило 97-летнего участника
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
25
Россия поставит Белоруссии вооружений на $1 млрд
23
Володин указал Европе на слова Зеленского о возможности войны
21
Путин допустил уход на карантин
21
Путин ушел на самоизоляцию
Sibnet.Ru