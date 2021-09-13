СК назвал основные версии крушения L-410 в Приангарье

СК РФ назвал две основные версии крушения самолета L-410, который совершил жесткую посадку в Казачинско-Ленском районе Иркутской области в ночь на понедельник.

Жесткая посадка L-410 произошла в условиях сильного тумана при заходе на посадку в 4 километрах от населенного пункта Казачинское. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Один пилот и трое пассажиров погибли, все остальные получили травмы.

«В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники», – сообщило в понедельник следствие.

Следователи продолжают осмотр места происшествия. Обнаружен бортовой самописец самолета, в ближайшее время специалисты приступят к расшифровке зафиксированных им параметрических данных.

В аэропорту Иркутска произведена выемка полетной документации, образцов топлива и технических жидкостей, назначены химическая и медицинские судебные экспертизы. Допрашиваются ответственные за проведение полета.