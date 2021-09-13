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Катастрофа L-410 в Иркутской области
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Катастрофа L-410 в Иркутской области
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

СК назвал основные версии крушения L-410 в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

СК РФ назвал две основные версии крушения самолета L-410, который совершил жесткую посадку в Казачинско-Ленском районе Иркутской области в ночь на понедельник.

Жесткая посадка L-410 произошла в условиях сильного тумана при заходе на посадку в 4 километрах от населенного пункта Казачинское. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Один пилот и трое пассажиров погибли, все остальные получили травмы.

«В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники», – сообщило в понедельник следствие.

Следователи продолжают осмотр места происшествия. Обнаружен бортовой самописец самолета, в ближайшее время специалисты приступят к расшифровке зафиксированных им параметрических данных.

В аэропорту Иркутска произведена выемка полетной документации, образцов топлива и технических жидкостей, назначены химическая и медицинские судебные экспертизы. Допрашиваются ответственные за проведение полета.

Тема: Катастрофа L-410 в Иркутской области
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