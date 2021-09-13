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Актуальная тема
Катастрофа L-410 в Иркутской области
Актуальная тема
Катастрофа L-410 в Иркутской области
info.sibnet.ru
584
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13.09.21, 08:00
584
4
Завершилась операция по спасению пассажиров разбившегося L410
Четыре человека погибли и 12 человек пострадали в результате катастрофы пассажирского самолета L-410 в Иркутской области
info.sibnet.ru
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13.09.21, 07:26
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Опубликовано видео с места катастрофы L410 в Приангарье
Сотрудники МЧС на видео пробираются мимо груды искореженного металла, в которую превратился самолет L-410
info.sibnet.ru
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13.09.21, 01:18
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Четыре человека погибли в крушении L410 в Иркутской области
Три пассажира и один пилот погибли в результате крушения самолета L-410 в тайге Иркутской области
info.sibnet.ru
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13.09.21, 00:31
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Губернатор сообщил, что пассажиры и экипаж L410 остались живы
Губернатор региона Игорь Кобзев отметил, что часть пассажиров зажата внутри совершившего аварийную посадку в тайге самолета L-410
info.sibnet.ru
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13.09.21, 00:16
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Севший в тайгу под Иркутском самолет нашли рядом с аэродромом
Севший в тайгу под Иркутском пассажирский самолет L-410 нашли в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы (ВПП)
info.sibnet.ru
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12.09.21, 23:56
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Самолет L410 аварийно сел в тайге в Иркутской области
Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области, сообщил источник в экстренных службах
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