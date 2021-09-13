Севший в тайгу под Иркутском самолет нашли рядом с аэродромом

Потерпевший крушение под Иркутском самолет L-410 обнаружен в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщил информированный источник.

«Очевидцы обнаружили самолет. Он находится в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Достали четверых человек», — сказал «Интерфаксу» источник. На борту L-410 находились 16 человек — 14 пассажиров и два члена экипажа.

По предварительной информации МЧС, все живы, один человек находится в тяжелом состоянии. Во время ЧП воздушное судно загорелось. Одному из пассажиров удалось дозвониться до родных, уточнили РИА Новости в ведомстве.

Ранее представитель авиакомпании «СиЛА» сообщил «Интерфаксу», что L-410 упал около райцентра Казачинск в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку. «Самолет летел из Иркутска в Казачинск. Заходил на посадку со второго раза, пропал с радаров», — сказал он. По его данным, в районе Казачинска наблюдался туман.