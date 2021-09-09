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Вышел полноценный трейлер фильма «Матрица: Воскрешение»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Матрица. Воскрешение»

Компания Warner Bros. Pictures представила первый полноценный трейлер четвертой части «Матрицы».

Повествование «Матрицы» начнется с финала третьей части, то есть со смерти Нео, когда его тело куда-то увозят машины. Они оживят его и Тринити, а после поместят их в перезагруженную Матрицу.

Далее по сюжету проходит 60 лет, но герои не сильно постарели, потому что их тела были заморожены. В новой реальности лишенный памяти Андерсон – известный разработчик игр, создавший трилогию игр Matrix.

Под давлением компании Warner Bros. он начинает работу над четвертой частью. Молодая цифровая копия Морфиуса поможет ему вернуть память, после чего Нео стремится вернуть ее Тринити.

Соавтором сценария и режиссером «Матрицы 4» выступила Лана Вачовски — одна из создательниц оригинальной трилогии. Киану Ривз и Керри-Эн Мосс вернулись к главным ролям. Фильм выйдет в прокат в России 16 декабря, мировая премьера состоится на день раньше.

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