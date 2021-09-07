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Победительница «Холостяка» с Тимати снялась топлес из-за бывшего

Источник:
Sibnet.ru
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Победительница восьмого сезона «Холостяка» Екатерина Сафарова опубликовала в Instagram фотографию топлес. Поклонники уверены, так она переживает разрыв с Тимати и пытается показать, кого он потерял.

«Будь начальником. Встречайтесь с боссом. Построй империю», — подписала Сафарова черно-белую фотографию, на которой позирует топлес и прикрывает грудь руками.

Подписчики в комментариях предположили, что Сафарова переживает разрыв с Тимати, и тот факт, что сейчас он проводит время с новой девушкой. По слухам это украинская модель Саша Дони.

Были ли серьезными отношения между Сафарова и Тимати после «Холостяка» — доподлинно неизвестно. Пара появилась несколько раз на публике после завершения шоу, но больше вместе их не видели.

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