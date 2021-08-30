Уроженка Приангарья Джессика Лонг завоевала золото на Паралимпиаде

Уроженка Братска Иркутской области Джессика Лонг (Татьяна Кириллова) получила золотую медаль в плавании на Паралимпийских играх.
Гражданка США Лонг завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 200 метров на Паралимпиаде в Токио, сообщает «Чемпионат.com». Это 14 паралимпийское золото в карьере Лонг и пятая ее Паралимпиада.
Джессика Лонг (урожденная Татьяна Кириллова) родилась в Братске в 1992 году. Мать бросила девочку из-за того, что у той не было нескольких костей ног.
В год Таню удочерила американская семья, впоследствии малышке пришлось ампутировать ноги. На протезах Джессика научилась хорошо плавать и стала чемпионкой. В 2013 году она встретилась с биологическими родителями. У них родилось еще трое детей, одна из которых страдает ДЦП.
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