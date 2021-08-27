Более тысячи человек пострадали при взрывах в Кабуле

Более 1,3 тысячи человек пострадали при взрывах в Кабуле, сообщил источник в афганском Минздраве.
Два взрыва прогремели в четверг, 26 августа у аэропорта Кабула, один из них — неподалеку от отеля Baron, где, по информации СМИ, собирались иностранцы. Первый устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.
Точное число раненных в результате терактов составляет 1338 человек, жертвами стали 60, уточнил РИА Новости источник. Ранее Wall Street Journal писала, что погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона, 13 американских военных.
Ответственность за теракты взяло на себя подразделение запрещенной в России террористической организации ИГ «Вилаят Хорасан»
На фоне вывода американского контингента «Талибан» провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Через аэропорт афганской столицы эвакуируют иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними.
correctorПотому что русский и математика есть и есть, а историю Вы там наверху 10 раз за век переписываете..
correctorНациональная идея - семья ? Серьезно ? В стане где семья = нищета ??
VALGOR"Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя"....
AlaxelМикробиологическая лаборатория в Форт-Дерике (США), по заказу Пентагона, на гранды президента Обамы 2014-2015гг....