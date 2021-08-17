Теннисистке Весниной подарили квартиру в Сочи

Олимпийская чемпионка Елена Веснина получила в подарок квартиру в Сочи от мэра курорта Алексея Копайгородского, сообщила пресс-служба администрации города.

Веснина в паре с Асланом Карацевым завоевала серебряную медаль в миксте на Олимпиаде в Токио, проиграв другой российской паре Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву. В 2016 году на Играх в Рио теннисистка вместе с Екатериной Макаровой взяла золото в парном разряде.

«Елена Веснина от имени администрации города награждена квартирой, чтобы спортсменка могла жить и работать на курорте, развивая Академию тенниса», — говорится в сообщении.

Глава города также обсудил с Весниной вопрос создания современной теннисной академии на территории курорта и поручил профильным департаментам «подобрать подходящий участок» для этого спортивного проекта.

«Для полноценного функционирования академии и подготовки будущих олимпийских чемпионов необходимо обустроить не менее десяти кортов на улице и в зале, а также разместить тренажерный зал и базу восстановления после усиленных тренировок спортсменов», — поделилась идеями Веснина.

Веснина с раннего детства живет и тренируется в Сочи.