Новосибирцы выберут талисман чемпионата мира по волейболу FIVB 2022

Оргкомитет чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 запускает голосование по выбору талисмана турнира, каждый болельщик может отдать свой голос за понравившегося кандидата, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Каждый житель региона может стать частью истории чемпионата мира, поучаствовав в голосовании за выбор официального талисмана турнира. Отдать свой голос за понравившегося персонажа можно здесь.
Участникам голосования предлагается на выбор три кандидата – тигр, робот и медведь. Природная прыгучесть, мощные лапы и невероятная скорость реакции делают тигра отличным игроком. У робота, несмотря на технологичность, русская душа.
В его микросхемы закодирована вся богатая история России. Медведь – единственный волейболист-медведь в мире. И очень этим гордится. Его медом не корми – дай поболтать с друзьями и сыграть с ними в волейбол.
Кроме выбора персонажа, у жителей региона есть возможность предложить имя понравившемуся кандидату. Голосовать можно уже сейчас — выбрать талисман чемпионата мира можно будет до 3 сентября 21.00 (Мск). Результаты будут объявлены 6 сентября на официальном сайте Оргкомитета.
В 2022 Россия впервые примет чемпионат мира по волейболу в период с 26 августа по 11 сентября матчи примут 10 российских городов, среди которых Новосибирск. Участниками чемпионата станут 24 национальные сборные.
лачиновЯ так понял сами мы свою рыбу ни добыть, ни продать, ни купить уже не в состоянии. То, то в магазине...
west_nikДля борьбы с коррупцией, с бюджета надо не забыть выделить несколько миллиардов долларов, чтобы окончательно...
rumatamчто доигрались с с "большим братом"? Вот она истинная сущность китаёз, америкосами союз нужен.
olegsbeglovЕще одна страна угроблена по прихоти Янки