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Новосибирцы выберут талисман чемпионата мира по волейболу FIVB 2022

Источник:
Sibnet.ru
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Оргкомитет чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 запускает голосование по выбору талисмана турнира, каждый болельщик может отдать свой голос за понравившегося кандидата, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Каждый житель региона может стать частью истории чемпионата мира, поучаствовав в голосовании за выбор официального талисмана турнира. Отдать свой голос за понравившегося персонажа можно здесь.

Участникам голосования предлагается на выбор три кандидата – тигр, робот и медведь. Природная прыгучесть, мощные лапы и невероятная скорость реакции делают тигра отличным игроком. У робота, несмотря на технологичность, русская душа. 

В его микросхемы закодирована вся богатая история России. Медведь – единственный волейболист-медведь в мире. И очень этим гордится. Его медом не корми – дай поболтать с друзьями и сыграть с ними в волейбол.

Фото: © vk.com/russia2022

Кроме выбора персонажа, у жителей региона есть возможность предложить имя понравившемуся кандидату. Голосовать можно уже сейчас — выбрать талисман чемпионата мира можно будет до 3 сентября 21.00 (Мск). Результаты будут объявлены 6 сентября на официальном сайте Оргкомитета.

В 2022 Россия впервые примет чемпионат мира по волейболу в период с 26 августа по 11 сентября матчи примут 10 российских городов, среди которых Новосибирск. Участниками чемпионата станут 24 национальные сборные.

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лачинов

Я так понял сами мы свою рыбу ни добыть, ни продать, ни купить уже не в состоянии. То, то в магазине...

west_nik

Для борьбы с коррупцией, с бюджета надо не забыть выделить несколько миллиардов долларов, чтобы окончательно...

rumatam

что доигрались с с "большим братом"? Вот она истинная сущность китаёз, америкосами союз нужен.

olegsbeglov

Еще одна страна угроблена по прихоти Янки
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