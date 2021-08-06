Подпорная стена дома рухнула на автомобили в Красноярске

Подпорная стена под жилым домом по улице 60 лет Образования СССР в Красноярске обвалилась из-за сильного дождя, придавив несколько автомобилей. Жителей эвакуируют, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы краевого ГУ МЧС.

В пятницу в 13.05 по местному времени (09.05 мск) на телефон 112 поступила информация об обрушении подпорной стены перед фасадом дома по улице 60 лет Образования СССР, 50 «а».

На место выехали спасатели. Они установили, что стена придавила пять машин — четыре легковых и одну грузовую. В превентивных целях производится эвакуация жильцов дома.

Видео с последствиями обрушения жители дома выложили в социальных сетях. На кадрах заметно, что стена рухнула, придавив несколько автомобилей. Рядом с местом происшествия находятся сотрудники спецслужб.

В среду в Красноярске произошел аналогичный инцидент, когда между двумя жилыми домами на улицах Станционная и Попова из-за сильного дождя рухнула подпорная стена. Место происшествия было обследовано кинологами, никого под обрушившейся конструкцией обнаружено не было, пострадавших нет.