S7 Group создаст новую бюджетную авиакомпанию

Крупнейший частный авиационный холдинг России S7 Group заявил о создании новой авиакомпании, которая будет работать по классической модели лоукостера — бюджетного перевозчика, сообщает пресс-служба холдинга.

«Создание новой авиакомпании - для нас логичный и закономерный шаг. Мы видим большой потенциал в сегменте межрегиональных перевозок, который мы не можем охватить в рамках текущей бизнес-модели S7 Airlines. А авиакомпания, работающая по модели лоукостера, как раз может занять эту долю рынка», — сказала акционер S7 Group Татьяна Филева.

Продажа авиабилетов на рейсы новой авиакомпании откроется весной 2022 года, а старт полетов запланирован на июль 2022 года. Ее парк будет полностью состоять из новых комфортабельных воздушных судов Airbus A320neo. По прогнозам, в 2024 году парк лоукостера будет насчитывать более 20 самолетов, говорится в сообщении.

Маршрутная сеть новой авиакомпании будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России.

«Создание новой авиакомпании-лоукостера в значительной степени удовлетворит спрос населения на низкобюджетные перевозки в России. Данная задача выполняется в рамках поручения президента РФ по повышению мобильности населения», — отметил министр транспорта РФ Виталий Савельев.