РЖД запустили новую систему поиска забытых пассажирами вещей

Российские железные дороги приступили к тестированию новой системы поиска забытых пассажирами вещей в поездах дальнего следования, сообщила пресс-служба компании.

«Теперь заявка будет поступать напрямую начальнику поезда и проводнику. Таким образом, пропажу начнут разыскивать прямо в пути следования поезда, не дожидаясь, пока он доедет до конечной станции, как это было раньше», — отмечается в сообщении.

Сервис поиска забытых вещей пользуется популярностью у пассажиров. С начала года сотрудники РЖД нашли и вернули владельцам более 13,7 тысячи предметов. При этом чаще всего россияне забывают в поездах электронные устройства, документы и предметы одежды.

«Список необычных находок постоянно пополняется. Например, в этом году в него попали скрипка, гитара, спортивное кимоно, чайный сервиз, виниловые пластинки и противогаз», — уточнил перевозчик.