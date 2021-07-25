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Большие беспилотные вертолеты станут производить в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © U.S. National Guard

Компания «Кронштадт» начнет выпуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вертолетного типа, сообщил гендиректор компании Сергей Богатиков.

«Мы приобрели научно-производственное предприятие "Стрела". И кроме беспилотников самолетного типа, мы сейчас на своем строящемся заводе в Дубне начинаем подготовку производства беспилотных вертолетов, разработки "Стрелы"», — сказал Богатиков в интервью РИА Новости.

По его словам, это «вертолетные БПЛА большой размерности — один тип со взлетной массой в районе 600 килограммов, второй — 1,5 тонны».

Он сообщил, что одна из задач компании в связи с выпуском новых беспилотников состоит в унификации пультов управления для самолетных и вертолетных аппаратов.

«Это важно для решения тактических задач: беспилотник самолетного типа будет выполнять роль целеуказателя и ретранслятора, а беспилотные вертолеты будут выполнять свои задачи», — отметил Богатиков.

Компания «Кронштадт» строит в подмосковной Дубне первый в России завод по серийному производству ударных беспилотников. Предприятие должно начать работу в ноябре этого года. На заводе будут собираться, в частности, разведывательно-ударные беспилотники «Орион». Такие аппараты под названием «Иноходец» закупает Минобороны России.

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