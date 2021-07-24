Смартфоны Samsung Galaxy S22 получат «мгновенную» зарядку

Новая линейка смартфонов Samsung Galaxy S22 получат поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт, следует из обнародованных инсайдерами данных. Актуальные аппараты Galaxy S21 имеют зарядку мощностью 25 Вт.

Отмечается, что Samsung в настоящее время тестирует 65-ваттное зарядное устройство для будущих смартфонов, которое значительно сократит время подзарядки аккумулятора. При этом пока неясно, войдет ли оно в комплект поставки или же станет аксессуаром за дополнительную плату.

В новую линейку должны войти базовый смартфон Galaxy S22, а также Galaxy S22 Plus и самая дорогая модификация Galaxy S22 Ultra. Samsung анонсирует будущие флагманы в начале следующего года.

Компания Samsung 11 августа проведет очередное мероприятие Unpacked. Ожидается анонс смартфонов с гибким дисплеем Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, умных часов Galaxy Watch 4 и других продуктов.