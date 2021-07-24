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Смартфоны Samsung Galaxy S22 получат «мгновенную» зарядку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новая линейка смартфонов Samsung Galaxy S22 получат поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт, следует из обнародованных инсайдерами данных. Актуальные аппараты Galaxy S21 имеют зарядку мощностью 25 Вт.

Отмечается, что Samsung в настоящее время тестирует 65-ваттное зарядное устройство для будущих смартфонов, которое значительно сократит время подзарядки аккумулятора. При этом пока неясно, войдет ли оно в комплект поставки или же станет аксессуаром за дополнительную плату.

В новую линейку должны войти базовый смартфон Galaxy S22, а также Galaxy S22 Plus и самая дорогая модификация Galaxy S22 Ultra. Samsung анонсирует будущие флагманы в начале следующего года.

Компания Samsung 11 августа проведет очередное мероприятие Unpacked. Ожидается анонс смартфонов с гибким дисплеем Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, умных часов Galaxy Watch 4 и других продуктов.

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jeryakob

Самый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.

Alhazred

Ехай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))

WSG0600-164-164

Прочтите, кто вложился и оплатил, потом торжествуйте по окупаемости.

Alaxel

Он готовил это несколько месяцев и взял с собой подельника, а был невменяем только в момент преступления?...
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