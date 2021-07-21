«Десятка» получит уникальную функцию Windows 11

Функция быстрой загрузки игр, разработанная специально для Windows 11, достанется и «десятке», говорится в сообщении, опубликованном в официальном блоге Microsoft.

Опция, получившая название DirectStorage, впервые была показана в приставке Xbox Series X — геймеры получили 40-кратный прирост в скорости запуска игр по сравнению с прошлым поколением консоли. Функция использует высокую скорость записи и чтения SSD-накопителей нового поколения, приводит РИА Новости сообщение компании.

Компьютерный дебют DirectStorage совпал с анонсом Windows 11. Пользователям с Windows 10 она тоже достанется, хотя скорости запуска и распаковки текстур графического процессора будут не столь высокими.

Новая возможность заработает на компьютерах с Windows 10 версии 1909, оснащенными NVMe-накопителями. Дата запуска DirectStorage пока не раскрывается, возможно, это случится после релиза Windows 11 в конце 2021 года.