Омский министр природы объяснил неприятные запахи географией

Выбросы не рассеиваются и беспокоят омичей из-за неудачного географического положения региона, считает министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.

«Я вышел на балкон, вижу "шапку" над городом. Мне это неприятно и раздражает. Или я вышел на улицу, прохожу мимо дороги и чувствую неприятный запах; или на велосипеде заезжаю в частный сектор, или еду в промышленный центр – там вообще букет запахов от метра к метру. Наша географическое расположение довольно сложное», – сказал Лобов в эфире «Радио Монте-Карло».

Именно поэтому, по словам чиновника, в Омске в 2020 году было объявлено 200 периодов с неблагоприятными метеоусловиями.

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«В это время выбросы не рассеиваются. Это, к сожалению, то самое нормативное отклонение, которое не рассчитывается в нормативных выбросах предприятия», – пояснил министр.

Лобов также отметил, что есть выбросы, которые не пахнут и не видны, но от этого они не становятся менее вредными. Министр пообещал, что омичи перестанут чувствовать неприятные запахи к 2024 году.