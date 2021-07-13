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Уголовные дела возбудили после обращения омичей к Путину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

СУ СКР по Омской области возбудило уголовные дела о халатности и нарушении экологических правил в отношении руководства предприятия «Омский каучук» и сотрудников Росприроднадзора. Поводом для проверки стало обращение омичей к президенту РФ Владимиру Путину на ежегодной «прямой линии».

Житель Омска на «прямой линии» 30 июня обратился к Путину с вопросом об экологии. «Я прекрасно отдают себе отчет в том, что жить в таких условиях – не позавидуешь. Тем не менее, работа идет», – ответил президент. После обращения экологической ситуацией в регионе заинтересовались силовики.

По данным следствия, должностные лица Росприроднадзора не контролировали исполнение собственных предписаний об устранении нарушений законов об экологии, выданных в адрес ОАО «Омский каучук».

Предприятию нужно было прекратить эксплуатацию полигона, где размещались жидкие отходы шлама гидроокиси алюминия, относящиеся к IV классу опасности, провести землеустройство и рекультивацию нарушенных земель.

«Однако руководством АО "Омский каучук" проигнорированы требования Росприроднадзора, с 2012 года по настоящее время работы по рекультивации земельных участков, на которых размещены не менее 14 тысяч тонн опасных отходов, не проведены», – сказано в сообщении следствия.

Должностные лица Росприроднадзора, зная о том, что предприятие не выполняет законные требования, не принимали мер к их исполнению.

«По мнению следствия, в результате бездействия грубо нарушены права и законные интересы жителей Омска на благоприятную окружающую среду», – говорится в сообщении.

Руководство «Омского каучука» ответит за это по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», сотрудники Росприроднадзора – по статье «Халатность». Сейчас по уголовным делам проводятся выемки документов, допросы, обыски.

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