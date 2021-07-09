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Байден заявил о завершении самой длительной войны в истории США

Источник:
РБК
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Фото: © Cpl. Alejandro Pena / Public domain

Соединенные Штаты завершат самую длительную войну в своей истории 31 августа, когда Афганистан покинут последние из тех американских военных, которых планировалось отправить домой, заявил президент США Джо Байден.

«Я не отправлю еще одно поколение американцев на войну в Афганистане без разумного ожидания того, что может быть достигнут иной результат. Соединенные Штаты не могут позволить себе оставаться связанными с политикой, созданной в том мире, каким он был 20 лет назад», — цитирует РБК Байдена.

По его словам, нынешняя ситуация с безопасностью в Афганистане только подтверждает, что еще один год войны США в стране не решит ситуацию, но приведет к тому, что ее присутствие там будет бесконечным.

Президент объяснил решение завершить вывод войск тем, что США достигли своих целей, ликвидировав террористическую организацию «Аль-Каида» в Афганистане (запрещена в России) и убив ее главу Усаму бен Ладена.

«Мы достигли этих целей, вот почему мы ушли. Мы пришли в Афганистан не для строительства нации, это право и ответственность только афганского народа — решать свое будущее и то, как он хочет управлять своей страной», — сказал Байден.

Военные США находились в Афганистане с 2001 года, миссия в стране началась после терактов 11 сентября 2001 года, ответственность за которые на себя взяла «Аль-Каида». Это самый затяжной конфликт в истории США.

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