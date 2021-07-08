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Выпускник ХГУ создал приложение для борьбы со свалками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Выпускник инженерно-технологического института Хакасского госуниверситета Александр Кандауров разработал клиент-серверное приложение для автоматизации процесса обнаружения, идентификации и учета несанкционированных свалок.

В случае обнаружения несанкционированной свалки (отходов) на территории Хакасии гражданин должен сфотографировать, описать проблему, заполнить форму и отправить обращение на сайт radar.geo.ru для министерства экологии и природных ресурсов. Заявка будет рассмотрена ответственной инстанцией, и проблему должны устранить в течение 30 дней.

Но это долго, для отправки фото отсутствует приложение, не работает форма отправки заявки, нет географического модуля, который отвечает за определение координат и место нахождения данной проблемы, а еще отсутствует обратная связь, о том, что заявка рассмотрена и выполнена.

На основе анализа информационной подсистемы сбора информации о несанкционированных свалках выявлен основной недостаток: отсутствие готового ПО для ее автоматизации. Для решения данной проблемы Александр Кандауров спроектировал архитектуру клиент-серверного приложения, разработал клиентское и серверное приложения, его интерфейс, выбрал СУБД (система управления базами данных).

«В ходе тестирования и отладки обнаружены и исправлены ошибки приложения. Продукт показал высокую степень надёжности и устойчивости к нагрузкам. При расчёте экономической эффективности. Продукт показал малый срок окупаемости и высокие результаты экономии времени», — сказала преподаватель ХГУ, кандидат технических наук Екатерина Энгель.

Приложение относится к единому стандарту «Умный город» и входит в «Интеллектуальные системы экологической безопасности».

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