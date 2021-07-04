США обратили внимание на слова Путина об инциденте с эсминцем

Белый дом и Госдепартамент обратили внимание на слова президента РФ Владимира Путина о том, что в инциденте с эсминцем Defender участвовали не только британцы, но и американцы, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов

«Я твердо убежден, что соответствующие службы обратили внимание на слова Владимира Владимировича [Путина об инциденте с эсминцем]», — сказал Антонов в интервью каналу «Соловьев Live».

По его словам, что высокопоставленные чиновники в Белом доме и Госдепартаменте давали ссылки на выступление Путина на прямой линии. "Я бы сказал так: сигнал считан. Считан он соответствующими ведомствами, он анализируется», — подчеркнул дипломат

«Очень рассчитываю, что у меня еще будет возможность в силовых структурах США встретиться. Я запросился к директору ФБР на встречу, к директору ЦРУ, к министру обороны. Хотелось бы глядя в глаза поговорить о тех проблемах, которые существуют между Россией и США», — добавил дипломат.

В Минобороны РФ 23 июня сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент.

Путин 30 июня во время прямой линии заявил, что ситуация с эсминцем была комплексной провокацией, которая «проводилась не только британцами, но и американцами».