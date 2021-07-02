Дожди и грозы задержатся в Иркутской области на выходных

Дожди и грозы, пришедшие в Иркутскую область в пятницу, задержатся в регионе на выходные. В субботу и воскресенье прогнозируется влажная, но теплая погода, сообщили синоптики регионального гидрометцентра.
В пятницу, по информации иркутского гидрометцентра, в верхнеленских, Катангском, Усть-Кутском, Киренском районах и в горах Восточного Саяна местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы. Ветер усилится до 18 метров в секунду.
На входных обильных осадков не ожидается. Так, в субботу в большинстве районов области кратковременные дожди, днем грозы. Температура ночью будет держаться в пределах 15 градусов, а днем воздух прогреется до 27 градусов тепла.
В воскресенье пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура ночью — 15 градусов выше нуля, а днем столбик термометра поднимется до 29 градусов.
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