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Назван лучший смартфон 2021 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Samsung

Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra 5G признали лучшим аппаратом 2021 года по версии престижной премии Global Mobile Awards, которая проводится в рамках выставки Mobile World Congress 2021.

Корейский флагман стал победителем в категории «Лучший смартфон». Эксперты отметили, что Galaxy S21 Ultra 5G — это лучший Android-смартфон, который когда-либо производила компания Samsung.

Жюри особо отметило потрясающий экран AMOLED, лучшие в классе камеры, большое количество функций флагманского аппарата, которые открывают для пользователей множество сценариев использования.

В число финалистов премии также попал еще один смартфон корейского производителя — смартфон Samsung Galaxy S20 FE. Его достоинствами назвали флагманские функции в сочетании с доступной ценой. Так, среди таких функций отметили камеру с искусственным интеллектом.

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