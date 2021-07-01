Черчесов заявил о хорошей подготовке команды и отсутствии куража

Футболисты сборной России были функционально хорошо готовы, но им не хватило куража и эмоций, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов. Он добавил, что ответственности с себя не снимает.

Сборная России не смогла выйти из группы. Команда потерпела два разгромных поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), и обыграла Финляндию (1:0).

«Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю. В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.

Он предположил, что сборной «не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества».

Технический комитет РФС, где вчера выступил Черчесов, признал результаты России на Евро-2020 неудовлетворительными. Члены техкома выразили тренеру поддержку и пожелали удачи в отборочном цикле чемпионата мира.

«Но основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаем и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать», — цитирует «Чемпионат»члена техкома Андрея Панкова.