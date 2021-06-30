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Власти Кузбасса бешеными темпами взялись за проблему с детсадом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Детский сад в Новокузнецке, на протекающую крышу которого местная жительница пожаловалась президенту Владимиру Путину, уже ремонтируется. Также местные власти разберутся, кто угрожал женщине, заставляя снять вопрос с прямой линии.

Жительница Новокузнецка Елена Калинина обратилась на прямую линию с проблемой: крыша детсада № 235, куда ходит ее внук, протекает, но власти никак не реагируют. Позже она захотела снять вопрос, так как ей начали звонить местные чиновники и угрожать. Путин заверил, что женщине не о чем беспокоиться.

После эфира губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев срочно отправил в Новокузнецк министра образования. В его официальном Telegram-канале сообщается, что плановый ремонт крыши начался в июне. Также глава региона решил отремонтировать все здание.

Цивилев созвонился с Калининой и рассказал, что крыша вовсю ремонтируется. «Кто вам угрожал? Меня вот этот больше вопрос волнует. Кто вам звонил и пробовал угрожать. Это вопиющая ситуация», — отметил он. Ответ женщины не опубликован.

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку, кто ей звонил и требовал снять вопрос с прямой линии. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что чиновники не угрожали женщине.

«Ей никто не угрожал, мы будем разбираться и делать опровержение», — приводит слова мэра «Интерфакс».

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