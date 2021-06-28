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Ирина Шейк обнажилась ради рекламы босоножек

Источник:
Sibnet.ru
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Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала в Instagram откровенную фотографию ради рекламы собственного обувного бренда.

35-летняя россиянка снялась топлес с распущенными волосами на пляже, из одежды на ней были только плавки и босоножки желтого цвета. При этом Шейк попыталась сделать снимок более целомудренным, прикрыв обнаженную грудь рукой.

В описании снимка модель напомнила про свою собственную коллекцию обуви, выпущенной совместно с брендом Tamara Mellon. Босоножки на фото относятся именно к этой коллекции, уточнила она.

Публикация Шейк вызвала восторг поклонников. Многие в комментариях отметили, что супермодель выглядит превосходно, несмотря на отсутствие макияжа и «бытовой» сюжет пляжной фотографии.

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