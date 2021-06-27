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Гоночный летающий автомобиль Mk3 совершил первый полет. ВИДЕО

Источник:
Naked Science
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Фото: © кадр из видео

Австралийские компании Alauda и Airspeeder объявили о первом и успешном тестовом полете спортивного летающего автомобиля Mk3. Он прошел в беспилотном режиме и управлялся удаленно, через имитирующего человеческое тело робота-аватара.

Тяговооруженность Alauda Aeronautics Mk3 EXA почти втрое превышает таковую у истребителя McDonnell Douglas F-15 Eagle — 1,07-1,3 (в зависимости от полезной нагрузки) у боевого самолета против 3,5 у летающего автомобиля, пишет Naked Science со ссылкой на конструкторов.

Но такие впечатляющие показатели не даются даром: на одном заряде батарей гоночный болид может провести в воздухе всего 10-15 минут. Чтобы сократить время пит-стопов компания разработала фирменную систему подключения аккумуляторов, благодаря которой замена производится всего за 20 секунд.

Alauda Aeronautics Mk3 EXA представляет собой октакоптер весом 130 килограммов без пилота или аватара. Суммарная мощность восьми электродвигателей составляет 320 киловатт. Они приводят в движение восемь двухлопастных винтов диаметром около 80 сантиметров, расположенных на четырех рычагах.

Максимальная скорость аппарата не уточняется, но, согласно официальному ролику-тизеру, на испытаниях Mk3 разогнался более чем до 150 километров в час. Сообщается, что он способен разогнаться с нуля до 100 километров в час за 2,8 секунды.

Максимальная высота полета достигает 500 метров, а грузоподъемность — 80 килограммов. Последняя характеристика несколько ограничивает список лиц, которые могут быть допущены в кресло пилота.

Mk3 по плану должна стать последней итерацией разработок Alauda перед созданием пилотируемой версии Mk4. Именно поэтому управление осуществляется не просто через телеканал, а посредством имитирующего некоторые части человеческого тела аватара.

Цель австралийского стартапа — пилотируемые гонки на летающих автомобилях

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