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Сын Жириновского приостановил политическую карьеру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявил, что не будет баллотироваться в парламент нового созыва и временно приостанавливает политическую карьеру.

«Мое решение не спонтанное, а было обдумано на протяжении нескольких месяцев, и, безусловно, согласовано с партией», — написал Лебедев на своей странице в Facebook, подчеркнув при этом, что «настало время идти дальше».

«Понимаю, что некоторые сейчас начнут иронизировать и ехидничать — мол, давно надо было завязывать, а может и не стоило начинать, но кто-то наоборот, выскажет слова поддержки. Я же благодарен абсолютно всем», — добавил он.

Игорь Лебедев впервые попал в Госдуму в 1999 году. С 2000 года он возглавляет в парламенте фракцию ЛДПР, лидером которой является его отец — Владимир Жириновский.

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Политика #Россия
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