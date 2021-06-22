США испугались «уничтожения» авианосца российскими кораблями

Российские учения недалеко от Гавайев, в ходе которых отрабатывалось уничтожение авианосной ударной группы (АУГ) противника, являются «сигналом тревоги» и «беспрецедентной угрозой» для США.

Российские военные корабли располагались примерно в 65 километрах к югу от Гонолулу, пишет американское издание The Drive. Впервые в современной истории Россия провела маневры в центральной части Тихого океана.

После обнаружения «противника» и нейтрализации вражеской авиации ракетные удары по целям нанесли крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий».

Всего в маневрах было задействовано до 20 боевых кораблей и подводная лодка, а также 20 летательных аппаратов, включая противолодочные самолеты Ту-142М3 и Ил-38, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолет-заправщик Ил-78 и палубные вертолеты Ка-27.

Среди задач, которые решались российской стороной, значилось уничтожение авианосной ударной группы противника. За российскими действиями в Тихом океане наблюдали три эсминца типа Arleigh Burke и патрульный катер типа Sentinel.

Американские эксперты предполагают, что возросшая активность России в Тихом океане вызвана готовящимися испытаниями США системы противоракетной обороны, которую планируется разместить на европейских базах.